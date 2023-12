Moodne jõulupakk sisaldab talutoitu

Töötajatele maitsev üllatus

Teesegusid ja hoidiseid pakkuva Tamme talu ürdiaia perenaise Heli Viedehofi sõnutsi hakkasid ettevõtted jõulupakkide tellimusi saatma juba septembrist. „Tellimusi on tõesti päris palju,” kostub telefonist tema rõõmus hääl. „Ettevõtted on juba ära tellinud ja eraisikud on hakanud tellima. Ülikiire aeg on praegu. Moosipott huugab hommikust õhtuni ja üks päkapikkude töötuba on meil siin pakkide sidumise ja posti viimisega.”