Matkakorraldaja Levo Tohva räägibki, et rabades on laugastel jää paksuseks 8–10 cm, kuid mõnel pool on selle jää peal õhuke veekiht lume all, sest turbasammal ümber laukasilma pole külmunud ning seal elu käib, vesi ringleb ja valgub jää peale.