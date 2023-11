KUUSEKASVATAJA NIPID ⟩ Kuidas jõulupuu pühadeajal ilus seisaks

2015. aastal Eesti esimese kuuski müüva e-poe jõulukuusk.ee loonud Kristjan Sepp sõnab, et mida aasta edasi, seda enam on neid, kes soovivad jõulupuu endale välja valida internetist ja lasta kohale tuua kulleril. Ka neid, kes soovi e-poes juba novembrikuus teele panid või soovivad kuuse kohe jõulukuu alguses üles panna, on tema sõnul omajagu.