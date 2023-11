Sotsiaalmeedias keerlevad videod, mis õpetavad hoopis porgandist friikaid tegema. Mis muud, kui proovisime oma peres järele. Olgu kohe öeldud, et pelgalt proovimiseks see ei jäänud ja veel hiljemgi on laps ise porgandifriikaid teleka ees näksimiseks valmistanud.