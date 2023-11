Teadlane: Kavandatav biotehas väärindaks suure osa eksporditavast paberi- ja hakkpuidust Eestis

Hetkel tehakse hooldus- ja harvendusraieid metsades vähem kui on tegelikud metsakasvatuslikud vajadused. Antud teemale viitab ka juba eespool nimetatud maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektori sidumisvõimekuse analüüs. Tuuakse välja, et ühtlase raiestsenaariumi korral on hooldus- ja harvendusraiete soovituslik maht 28 tuhat ha aastas aastani 2030. Näiteks võrreldes eelmise kümnendi keskmise 19,1 tuhande hektariga aastas on hooldus- ja harvendusraiete võimalus märkimisväärselt suurem.

Miks need raied on olulised? Õigesti kavandatud hooldusraietega kujundatakse ja parandatakse tulevikumetsa, pidades silmas kliimamuutustele vastupidavamate ja haiguskindlamate puistute kujundamist. Kliimamuutustele vastupidavamate puistute kujundamine on positiivne ka metsaelustiku hoidmisel. Kui omanikule on stabiilne turg olemas, siis osutub võimalikuks erinevaid metsanduse aspekte arvestav pikaajaline kavandamine.

Alles hiljuti oli meil suur puudus puiduhakkest. Ega Eesti rahvas küttepuidust ilma ei jää selle ettevõtmise pärast, mis hakkab ju puiduhaket tarbima?

See, mis toimus hiljaaegu, oli ekstreemne ja seda eelkõige Ukraina sõja tõttu. Energiatarned katkesid ning ressurss, millest sai energiat toota, oli tavapärasest oluliselt kallim ja nõutud, sh küttepuit. Ekstreemsuste vastu ei saa ka tulevikus.