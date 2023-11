Raamatupidaja Ingrid Tapner ja autoremondilukksepp Kaarel Patlep rajasid oma perele kodu Purtsesse ja on otsusega maale kolida väga rahul.

Raamatupidaja Ingrid Tapner ja autoremondilukksepp Kaarel Patlep rajasid oma perele kodu Purtsesse. „Alguses ei julgenud me sellest majast unistadagi, sest müügihind oli kõrge. Tundsime aga kohe, kui vaatamas käisime, et just siin võiks olla meie kodu. Võrreldes eelnevate majadega, mida olime soovinud osta, oli selles majas tunduvalt vähem ehitada,“ rääkis pereema Ingrid.