Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise osakonna ekspert Tagli Pitsi sõnas, et nii Eestis kui kogu maailmas on suur hulk inimesi, kel on raua defitsiit. Raud on aga oluline eluks vajaliku hapniku sidumises hemoglobiinis ning aitab seega kaasa hapniku transpordile kopsudest kudedesse.