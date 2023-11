Vanaraud on muutumas kullaks

Maailma suurim terasetootja Hiina on siin maha jäänud, kuid muudab samuti tootmisviisi, püüdes vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja suurendades sellega oma isu vanametalli järele. Riigi eesmärk on saavutada 2060. aastaks nullheide. India, mis on maailma suuruselt teine terasetootja, soovib sama teha 2070. aastaks. India investeeribki agaralt uutesse ahjudesse. Suurimad terasetootjad on loomulikult ka suurimad vanaraua tarbijad.

Teras on üks enim taaskasutatud materjale ja seda saab omadusi kaotamata korduvalt ringlusse võtta. Tänapäeval võetakse umbes 90% terasetoodetest nende eluea lõpus taaskasutusse ja töödeldakse uueks teraseks. „Samas on praegune terase tootmine siiski kolm korda suurem kui vanaraua varu. Terasetoote keskmine eluiga on 40 aastat, mis tähendab, et mida rohkem terasetooteid vananeb, seda rohkem saab maailm toota ringlussevõetud terast,” lisas ta.

Worldsteel prognoosib, et aastaks 2030 on kasutuselt kõrvaldatud vanametalli kättesaadavus 600 miljonit tonni ja 2050. aastaks on see 900 miljonit tonni. Samal ajal on aasta 2050 paljude seatud tähtaeg nullheite eesmärkide saavutamiseks ning vanametalli nõudlus ulatub 964 miljoni tonnini.

„Üha enam riike kehtestab defitsiidi oludes ja selle tooraine kaitsmiseks ekspordipiiranguid ja -keelde, kuna EAF on muutumas terase tootmise juhtivaks tehnoloogiaks. Selle tulemusel võib EL vaid viie aastaga muutuda maailma suurimast vanametalli eksportijast vanametalli importijaks,” võttis ta kokku.