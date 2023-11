Metsateadlased: metsade süsinikusidumise võime on suur, kuid sellest ei piisa

Uuringus leiti, et maailma metsade süsiniku säilitamise täiendav potentsiaal on 226 gigatonni süsinikku (1 Gt võrdub 1 miljardi tonniga). Eesti Maaülikooli metsahoiu ja metsakorralduse kaasprofessor Diana Laarmann selgitas, et metsad pakuvad olulist võimalust kliimamuutuste aeglustamiseks.

Artikli autorid väidavad, et ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse taastamiseks on esmatähtis metsade raadamise lõpetamine. Kuigi metsadest üksi ei piisa, et kliimakriis ära hoida – vaja on vähendada ka kasvuhoonegaaside õhkupaiskumist – rõhutavad artikli tulemused, et metsade kaitse, taastamine ja säästlik majandamine saavad aidata saavutada kliimaeesmärke, vähendades heitmeid ja suurendades süsiniku sidumist. Uuringus tuuakse välja ka hoiatus, et kui heitkogused jätkuvalt suurenevad, ohustavad metsi põuad, tulekahjud ja soojenev kliima ning kõik see piirab metsade süsinikuneelamise võimet.