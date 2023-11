Kui looduskaitse tikub kodumetsa

Ranged piirangud on maaomanikule katastroof

Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun rääkis, et kui kaitse­alasid laiendatakse, puudutab see erametsaomanikke vahetult. „Nende kodumets pannakse omanike endi ees lukku,” sõnas ta, öeldes, et kui kehtestatakse ranged looduskaitselised piirangud, on sisuliselt tegemist omandi äravõtmisega. „Metsaelupaikade kaitse alla võtmise tulemusena rakendatakse rangeid looduskaitselisi kitsendusi rohkem kui 12 000 hektaril era­metsades,” lausus ta. Lisaks moodustatakse lendoravate ja metsiste kaitseks uued alad. Ka liigikaitse tegevuskavades tehtavad muudatused näevad ette üha enam piiranguid. Need kõik tähendavad piiranguid erametsade majandamisele. „Teadmata on, kui palju planeerib riik Euroopa Liidu elurikkuse strateegia rakendamisel erametsi kaitse alla võtta,” märkis ta, lisades, et neile pole plaani sisu näha olnud.