Hobimetsamehe mõtteid metsast ehk kas lageraie on saatanast?

Miks on noorendikud head?

1. Noorendikud on ulukite toidulaud. Seal on süüa jänestele, kitsedele ja põtradele. Kui nende toidulaud on rikkalik, saavad nad oma eluga paremini hakkama ja arvukus kasvab. Nemad omakorda on toiduks kiskjatele: hundid, ilvesed, ka karud. Nii palju noori metsi, kui on viimasel paari­kümnel aastal, pole vist Eestis varem olnud. (Näiteks kuusetaimed tuli varakult ära tellida, kuna nõudlus oli suur. Eestis kasvatatud taimi ei saanudki, tuli leppida Leedu omadega.) Vahest vaid sel ajal, kui eelmise sajandi esimese poole endistele karja- ja heinamaadele mets hakkas kasvama. Näiteks ilves oli veel 1990. aastatel suur metsaharuldus, nüüd aga võib teda küllalt sageli näha, rääkimata metsakaamerate ette sattumisest. Jahimehed küll reguleerivad Keskkonnaagentuuri andmete baasil metsloomade arvukust, aga kui metsloomadel toitu pole, siis neid lihtsalt jääbki ilma „reguleerimata” vähemaks.

2. Väikeste kuuskede okste vahel oli mitu linnupesa, mis suve lõpus enam muidugi kasutuses ei olnud. Kokku leidsin noorendikust paarkümmend magamisaset, neist vähemalt kolm olid suure looma korduvalt kasutatud magamiskohad. Ühes kohas olid metsvaarikavarred magamisasemel ja selle ümbruses ära kuivanud. Ei välista, et see võis olla karu puhkekoht, aprilli lõpus käis seal lähedal paiknenud metsakaamera eest läbi karu kahe pojaga. Suure metsa all pole ma leidnud ühtegi magamisaset. Arvan, et võib olla kaks peamist põhjust, miks magatakse noorendikus: 1) seal on toit (kui üks oli karu ase, olid tal vaarikad kohe võtta), 2) seal on turvalisem, saab paremini peituda. Kitsed magavad küll sageli metsaservades, kus on vähemalt ühes suunas avatud vaade, aga kindlasti olid paljud magamisasemed noorendikus just kitsede kasutatud. Loomad käivad toiduotsingutel suurtest metsadest ­läbi küll, aga toitu otsivad ja ööbivad pigem noorendikes.