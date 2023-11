Kuidas elab Eesti mets?

Marran loetles, et Eesti maismaa pindalast on metsaga kaetud 51%. RMK hoida on sellest 45%, umbes miljon hektarit metsa. Riigimetsast 32% on range kaitse all ja 9% majandamise piirangutega. Üle jääb 59% ehk 617 000 hektarit majandatavat metsa, mis on ka raiemahtude arvutuse alus. Majandatava metsa kogupindala riigimetsas on viimasel viiel aastal vähenenud keskmiselt 1% aastas, eelkõige on kaitse alla võetud küpseid, suure puidutagavaraga metsi.

„Praegu on meie periood, kus raieküpset metsa on rohkelt,” ütles Marran. „Samas teame juba ette, et järgnevatel aastakümnetel pole metsa enam nii palju raieküpseks saamas.” Seetõttu on tema sõnutsi mõistlik ühtlasema metsakasutuse nimel lükata edasi nende küpsete puuliikide raiumist, mille omadused seda võimaldavad. Hea võimalus on mänd, mis on kuusest tormikindlam ja kõrgemas eas ka kahjuritele palju vastupidavam.

„Teeme oma puidumüügi­strateegias olulisi muudatusi,” sõnas Marran. „Esiteks, RMK ei müü kestvuslepingute alusel puitu enam vahendajatele. Teiseks, kõik sellest aastast sõlmitud kestvuslepingud on järgmise aasta algusest avalikud. Kolmandaks, hakkame hindama puidu väärindamist, et anda eelis neile, kes väärindavad puitu enam ja loovad kestvustooteid. Ja neljandaks, töötame välja süsteemi, mis peaks äratama investorite huvi puidukeemiatööstuse arendamiseks Eestis ja seeläbi Eesti puidu senisest suuremaks väärindamiseks.”