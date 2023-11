Õisi jagub aeda nii hilissügiseks kui talvekski

Olgu kohe öeldud, et mind võlusid kõige enam uhked kõrrelised ja imeliselt oranži lehestikuga pöögid ning põõsa all õitsvad alpikannid lihtsalt panid endasse armuma. Aga nüüd kõigest järgemööda. Meie teejuhiks sel hilissügisesel jalutuskäigul värvide maailma on 36 aastat botaanikaaias töötanud Kersti Tambets.

Mõni samm eemal õitses peenral kiliikia sügislill ‘Purpureum’. See õrnlilla sügislill alustas õitsemist juba septembris ja kui enamik teisi sügislilli on juba närbunud, õitseb tema vapralt edasi.

Paar sammu edasi tekitas imetlust silma järgi umbes kahe meetri kõrgune roog-sinihelmikas, mille graatsilised õisikuvarred siiani ilusti püsti tuules kõikumas. Tambets rääkis, et need varred võivad olenevalt talvest isegi kevadeni ilusad olla, aga kui sajab märga rasket lund, surub see varred vastu maad. Samas kerge härmatis teeb pildi veel ilusamaks ja kõrrelised on siis aiale tõeliseks ehteks.