Eestis kasutatud põllutehnikat on isegi Hiinasse müüdud

ASi Baltic Agro Machinery kasutatud põllumajandustehnika müügijuhi Tiit Kurvitsa sõnutsi näitab kasutatud põllu­majandustehnika müügi hetkeolukorda hästi portaal mascus.ee. Sealt on näha, et kolmveerandil juhtudest tegelevad müügiga põllumajandustehnika ettevõtted, mitte põllumees.

„Uue tehnika ostul soovib põllumees anda vana tehnika meile sissemaksuks,” märkis ta. Kuigi vana tehnika tagasivõtt aitab müüa uut tehnikat, on aina enam neidki põllumehi, kes soovivad ise müües paremat hinda saada. See ongi võimalik, sest ka kasutatud tehnika müügil toimuvad ­hinnaläbirääkimised. „Kauplemise käigus võib saada isegi kuni viiendiku võrra parema hinna, sõltub, kui raudsed närvid müüjal on,” tõdes Kurvits ja lisas, et neile kui uut tehnikat müüvale firmale tuleb kasutatud tehnika vahetuskaubana tagasi alla pooltest müügitehingutest.

Enam soovivad vana tehnikat uue ostul sissemaksuna tagasi anda suuremad põllumajandusettevõtted ja mehe hinnangul seetõttu, et nii on neile lihtsam. „Pakume põllumehele ka võimalust müüa tema kasutatud tehnikat esialgu, paar-kolm kuud, tema pakutud hinnaga ja kui müügiks ei lähe, langetame hinna meie pakutud tasemele,” selgitas Kurvits. „Sedasi koos müües saame mõlemad veenduda, kus klassis hinnapakkumine on, ja tõdeda, et vahel läheb nii ja vahel naa.”