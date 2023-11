Kõikuvad puiduhinnad teevad metsamajandajale peavalu

Puiduturul on hinnad viimastel aastatel närviliselt üles ja alla põrganud, märksa enam kui tavaliselt. Nii okas- kui lehtpuu tihumeetri hinnad tõusid eelmisel aastal rekordtasemele, ületades 2021. aasta hinda kohati kahekordselt, küttepuidul enamgi. Nüüdseks on aga latt ületatud ja hinnad hoogsalt kahanenud, osal sortimentidel isegi üle poole võrra. Näiteks kasepaberipuit on aastaga odavnenud koguni 56,4 protsenti ja selle tihumeeter maksis tänavu oktoobris 72 eurot. Kodutarbija jaoks nii oluline küttepuit odavnes veidi alla poole ehk 46,4 protsenti, oktoobris oli selle hind 37 eurot tihumeetri eest. Kel täpsem huvi, saab Eesti Erametsaliidu kodulehelt uurida Heiki Hepneri koostatud põhjalikke hinnaülevaateid.