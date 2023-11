Saagikus jäi eelmisele aastale alla

„Meil on sama tendents, et järjest rohkem külvame talivilja,” ütles Pärnumaa ühe edukaima põllumajandusettevõtte, Agrone Gruppi kuuluva ASi Vändra juht Margus Lepp.

Lepp lisas, et järgmise aasta saak sõltub sellest, milline on augusti ilm, kuidas jõutakse maad uueks külviks ette valmistada ja seeme mulda panna. Vändra kandi põllud on savised, seepärast tulebki talivilja ja -rapsi külviga kiirustada, et orased talvitumisele vastu peaksid ja töö saaks lõpetatud enne vihmasid. Uueks saagiringiks on külvatud 1600 hektarile rukist, talinisu, -otra,­ -rapsi, -tritikut ja Lepa kui kogenud agronoomi pilgu läbi on tärganud orased ilusamad ja jõulisemad kui mullu sügisel.