Nädala mõte: kui tulust saab kulu

Mis jaanuaris saab, ei tea. Kaldun ­arvama, et ma paarikümneeurost kuukaarti siiski ei osta: vahel on linna sageli asja,­ teinekord tundub, et kuukaardile kulutatud summa läheks raisku. Pigem siis panen juba autole sagedamini hääled sisse.

Linn linnaks, aga maapiirkonnas ei parane olukord imeväel ka siis, kui pilet muutub tasuliseks. Bussid liiguvad seal märksa harvem kui linnas ja sageli ei klapi ajad inimeste soovidega. Ja ma ei näe, et piletitulu hakkaks kogunema nii palju, et see muutuks.

Siis tuleb ikka leppida, et praegu nendes tingimustes on maal toimetamiseks vajalik auto, paljudel juhtudel ka kaks, sest vastasel korral oleks täiskasvanute tööle, laste kooli-lasteaeda-trenni saamine ületamatu logistika. Kas automaksu tõttu on igal tegusal maaperel peagi uus ja säästlikum sõiduk või kaks? Võib-olla. Aga ka meie enda veebilehel olnud gallupis vastasid inimesed, et jätkavad ka auto­maksu tingimustes ikkagi oma vajadustele sobiva auto kasutamist. Ja maale iga auto ei sobi.

Olen tegelikult igati poolt, et autod muutuksid keskkonnasäästlikumaks. Kes ei oleks? Ja selle poolt, et sõiduki asemel saaksin kasutada võimalusel ühistransporti, mis oleks ka keskkonnale säästlikum, sest autod vuraksid ringi vähem. Aga kas meil üldse on mõtet seda keskkonnakaitse argumenti praegu enam siia sisse tuua?

Ka automaksust rääkides on see mässitud sõnasse keskkonnasääst, aga mida aeg edasi, seda selgemaks saab, et automaksu puhul pole mõtet rääkida keskkonna säästmisest. Räägime eelkõige rahast, mida riigil pole.

Sama põhjus on ka tasuta transpordi kaotamisel, aga pole kindel, et bussiliikluse tasuliseks muutumisele tehtud kulutuste juures sellelt ka reaalset tulu teenitaks, sest süsteemi haldamine sööb sarnase summa või jätab tulu väga väikseks.