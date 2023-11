Viimastel nädalatel on tulnud mitmeid uusi teateid Põhja-Euroopa riikidest, kus levib ohtlik lammaste katarraalse palaviku viiruse tüvi. Lisaks sellele on hakanud Euroopas levima ka epizootiline hemorraagiline haigus. Mõlemad viirused levivad verd imevate putukate abil ja on Euroopasse jõudnud kliimasoojenemise ja aina tihenenud kaubavahetuse tõttu.