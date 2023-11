Looduskalender ⟩ Kadrihommikul mine naabri akna taha määgima

Nüüd on aga heinamaad ja järved saanud esimese jääkaane, mis ahvatleb liugu laskma, aga see on aasta ohtlikuim aeg. Jääst vajuvad kohati veel läbi suuremad loomad ja inimesedki. Päästeametilt tuleb jäälemineku keeld millegipärast alles peale seda, kui keegi on ohtlikust surmasuust päästetud. Püsige kaldal, küll jõuab veel uisutada!