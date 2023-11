Aasta mesinik võitleb võltsingutest vaba meeturu eest

Mario Kalveti missioon on seista puhta, võltsingutest vaba meeturu eest Euroopas, sh Eestis. Tänavu on ta väga aktiivselt tegutsenud selle nimel, et valideeritud saaksid kaasaegsed meeanalüüsid ja need oleksid osa kontrollimeetoditest ELi piiridel. Puhta meeturu teemal on Mario korduvalt võtnud sõna nii Eesti meedias kui ka rahvusvaheliselt, esindades Eesti mesinikke Euroopa Kutseliste Mesinike Ühingu koosolekutel Austrias ja Saksamaal ning Copa Cogeca töökoosolekul Brüsselis.