KÜTMISE ABC ⟩ Millal on õige hetk ahjuuks ja siiber sulgeda?

Päästeameti ekspertide Tiina Kiili ja Tuuli Taavet selgitasid Maa Elu palvel, kuidas vältida ülekütmist ja millal on õige hetk siiber sulgeda. Just viimase osas on levimas palju eriarvamusi – arvatakse, et siibri võib sulgeda juba siis, kui söed ahjus alles hõõguvad.

Millal siis on ohutu hetk sulgeda siiber? Kiili ja Taavet rõhutavad mõlemad, et siibrit ei tohi mingil juhul liiga vara sulgeda. Kui koldesse on jäänud ainult hõõguvad söed, tuleb need läbi segada ja lükata ühtlase kihina ahju koldepõhjale laiali. Seejärel peab sulgema ahju välisukse või mõnede ahjude puhul ahjuukse õhuavad. Kõige ohutum siibri sulgemise aeg on siis, kui söed enam ei hõõgu ja need on täiesti tumenenud. Pärast ahjuukse või ahjuukse õhuavade sulgemist kulub selleks umbes 20 minutit.