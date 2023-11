Mahetootjate konkursil võidutsesid piimatooted ja põnev küüslauk

Parimad mahetootjad ja -tooted. Foto: Eiko Lainjärv

KONKURSI TULEMUSED

Parimad mahetootjad

Parim mahetootja 2023: Max Mõttus ja Meelis Mõttus – Lõunapiim OÜ/Metsavenna Turismitalu OÜ. Mõttuste pere on Võrumaal Eesti punast tõugu lehmi pidanud ja mahepiima tootnud üle 20 aasta. Lehmade heaolu ja piima kõrge kvaliteet on neile väga tähtsad ning see kõik kajastub ka talu meiereis valmivates maitsvates juustudes ja muudes piimatoodetes. Keskkonnasäästlik mõtlemine, innovatsioon ja kõrge kvaliteet on Mõttuste pere juhtmõte kõigi tegevuste juures.

II koht: Kalmer Visnapuu – Piira Mahe OÜ / Pariismar OÜ / FIE Kalmer Visnapuu. Kalmer majandab Lääne-Virumaal ja Valgamaal kokku ligi 900 hektaril, suurem osa sellest on rohumaad, sh pärandniidud. Lihaveiseid on ligi 600. Innovatsioon- ja arenguvõimalused, koostöö olulisus ja lihaveisekasvatajate huvide eest seismine on Kalmeri igapäevategevus.

III koht: Priidu Veersalu – Iisaka lambakasvatustalu (FIE Priidu Veersalu) Harjumaal. Talus on 200 lammast, põhirõhk on toodangu kõrgel kvaliteedil ja lammaste heaolul. Priidu südameasjaks on ka pärandkoosluste taastamine ja hooldamine. Priidu osaleb ka mitmete organisatsioonide töös.

Mee väärtustamise ja väärindamise eripreemia: Riin ja Allan Liht – MÖM Organic Honey OÜ. Mahemesilas on üle 100 taru, mis paiknevad peamiselt looduslikel aladel. Kohapeal valmivad suurepärased meetooted. Tootjate missioon on näidata, et Eesti mahemesi on maailmatasemel.

Kiire arengu eripreemia: Madis Kängsep – Haavistu talu OÜ. Noor talunik Võrumaalt on väheste aastatega nullist alustades ehitanud üles hästi toimiva teraviljakasvatusettevõtte, kus on 350 ha maad ja vajalikud põllutöömasinad.

Tervikliku lähenemise eripreemia: Tanel Aru – Kritanto OÜ. Saaremaal asuvas lihaveise- ja teraviljakasvatusettevõttes on 70 lihaveist ja 300 ha maad. Taneli põhimõtteks on mahetootmine, kus taime- ja loomakasvatus üksteist täiendavad.

Kalkunikasvatuse kui uudse mahetootmisharu käivitamise eripreemia: Elen Põdra – Karusaare Mahetalu OÜ. Lääne-Virumaal asuvas mitmekesises väiketalus kasvatatakse kalkuneid, kanu ning köögivilju. Toodang jõuab nii tööstusesse, restorani kui ka eratarbijani.