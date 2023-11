Milliste koduste ravimtaimedega viiruseid ennetada ja ravida?

Kindlasti tuleks palju liikuda väljas valguse käes ja värskes õhus – see on paremgi kui D-vitamiini kapslid. Iga päikesekiir tuleb kinni püüda nii loodusest kui ka elust!

Milliseid taimi siis organismi turgutamiseks kasutada? Üks tõhusamaid abilisi organismi vastupanuvõime tugevdamisel on C-vitamiini-rikas kibuvitsamari. Lisaks C-vitamiinile on kibuvitsas rohkelt mineraale ja karotiine, mis aitavad limaskestadel taastuda. Kibuvitsamari aitab organismil võidelda haigusi tekitavate mikroobide vastu ja neid hävitada.

Äärmiselt C-vitamiini- ja karotiinirikas mari on astelpaju. Külmutatud marjadest saab mikseris valmistada väga maitsvat jooki. Kasulik ja maitsev on ka astelpajuõli meega, mis ravib kurku ja millest on abi limaskestade taastamisel.

Viiruste vastu

Viiruseid hävitava toimega taim on purpur-siilkübar, millest valmistatud tinktuuri võib lisada teele, et alkohol ära ei lenduks. Tinktuuri võetakse sisse 30 tilga kaupa kolm korda päevas. Mina võtan väikese pitsi tinktuuri siis, kui olen tulnud rahvarohkest kohast või tunnen, et hakkan haigeks jääma.

Purpur-siilkübarast saab valmistada teed ning juua seda 14 päeva jooksul kuurina. Karepa Ravimtaimeaias lisame purustatud siilkübarat näiteks külmetuse teesegusse koos pärnaõite, iisopi ja punega, mis on kõik viirustevastased ja palavikku alandava toimega taimed.