Tartus õitsevad alpikannid põõsa all

Botaanik Kersti Tambets rääkis, et üks alpikannide liik on neil botaanikaaias juba ära õitsenud, üks õitseb praegu ja kolmas läheb õitsema talvel või siis märtsis, kui vahepeal lumi peale sajab. “Alpikanne, mida meil Eestis kasvatada saab, on päris mitmeid,” kinnitas ta.