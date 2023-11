Nädalavahetusel selgitati välja ratsutamise sisemeistrid

Hõbemedali sai kaela Maria Mägi hobusel Ashwan ning kolmanda koha saavutasid Helena Kaal ja Cassander. Ellermann tõdes, et sõit õnnestus palju paremini kui Tokyos ning et jäi oma sõiduga väga rahule: “Ma arvan, et see oli meie üks parimaid sõite. Donna Anna nautis seda protsessi minuga koos ja meil oli väga hea klapp täna.”