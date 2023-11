Parim taimekasvataja paistis silma selge tulevikuvaatega

Parima taimekasvataja aunimetuse pälvis Ranet Roositalu Joosepi talu OÜst. „Augustis toimunud parima taimekasvataja valimise konkursil külastasime nelja omanäolist aiandustootjat. Ranet Roositalu tõusis esile oma selgete tulevikuplaanide poolest ning innovaatiliste tootmisvõtetega. Ta on otsinud parimaid aianduse praktikaid naaberriikidest ja kohandanud need Eesti oludesse, mille tulemusena suudab ta ettevõtte arendamiseks kasumit teenida,“ ütles MESi juhatuse liige Meelis Annus ning lisas „Tänan ka teisi kandidaate konkursil osalemast ning et nad eestlaste toidulauda ja lillevalikut kohaliku kaubaga varustavad.“