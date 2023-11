Lõikuspeol tänati aumärkidega põllumajandust edendavaid inimesi

EPKK juhatuse esimees Ants Noot ütles tunnustusi üle andes, et põllumajandussektoris tegutsevad inimesed on väärt esiletõstmist, sest nemad katavad meie toidulaua. „Täna saame siin aumärgid üle anda vaid kaheksale tublile oma ala hästi tundvale inimesele, kuid tunnustuse on ära teeninud teisedki põllumajandussektoris töötavad inimesed, kelle igapäevane pühendunud töö tagab meile mitmekesise toiduvaliku,“ rääkis Noot. „Kuid esmalt tahan üle anda koja auliikme tiitli Roomet Sõrmusele, kes viisteist keerulist ja pikka aastat juhtis koja tegemisi ning esindas Eesti põllumeeste ja toidutootjate huve rahvusvahelistes põllumeeste organisatsioonides,“ ütles ta.