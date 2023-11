Adramehest Oru Pearu ja tehisintellektini ehk Väike põllumeeste välimääraja

Tõrvikukandja

„Minu isa oli põllumees, vanaisa oli põllumees, vanavanaisa oli põllumees ja tolle isa omakorda põllumees ja ...” Kui selline vägev seltskond su ees astunud on, ei tule kõne allagi, et linna lähed ja paberimäärijaks hakkad. Astud aga lauta ja vead kopsud täis õhku, milles lisaks sõnnikule, murule ja animaalsele dekadentsile on tunda ka arvestatavas koguses esivanemate higi, pisarate ja vere hõngu. Vaat see on alles seerum! Kohe on tunda, kuidas veri soontes kohisema hakkab ning käsi adra järele haarab.

Tõrvikukandja on sündinud siia ilma selleks, et jätkata traditsioone. Erinevalt Uuendajast leiab ta, et tõelise raskuse adekvaatne tajumine annab elule mõtte. Lagi olgu madal ja must ning kui keegi ikka elada ei jaksa, las siis sureb ära. Tuleb end küüntega läbi sopa kaevata ja igal õhtul hingetuna asemesse kukkuda. Ikka selleks, et ärgates lõputa küünlapäeva saagat jätkata.

Vikatiga kuldkollast rukist maha võttes naeratab Tõrvikukandja korraks malbelt ja alandlikult. Nii sünnib ju leib. Ja leib on püha. Isegi siis, kui sa mustavale viilakale pärast Kalle’s Kaviari peale pigistad. Ega toogi mõnus plöru tuubi sisse ilma vaevata saanud. Vist.

Kamikaze