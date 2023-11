Ainult täiskasvanutele mõeldud jäätis annab sooja

Airi Ariku ­jäätisesarjas Prohippieted on 6 jäätist, kõige populaarsem on ­olnud Piña Colada jäätis.

Harjumaal Kuusalu lähedal Kiiul valmistavad Airi ja Imre Arik täiskasvanutele mõeldud jäätisesarja Prohippie­ted, kus on sees ka alkohol. Naljaga pooleks võib öelda, et tegemist on jäätistega, mis teevad seest soojaks.