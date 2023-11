Eesti talves saab peenralt värsket salatit korjata

Läinud sügisel vaatas Therese White aias oma peenart, kus salatid ja lehtkapsas veel ilusad rohelised püsisid, ja ütles abikaasale, et tore oleks ka jõulude ajal sealt salatit korjata. Kuna Võrumaal on talved päris külmad, arvas mees, et see pole võimalik.