Kas üheteranisust jahuga saab pannkooke küpsetada?

Küllap teatakse veidi rohkem speltanisust, mis on saianisuga väga sarnane, kuid pehmema kleepvalguga ja seetõttu teistsuguste küpsetusomadustega. Lisaks on Eestis proovitud teisigi nisu liike. Üks neist on meie jaoks eksootiline üheteranisu.

Üheteranisu ehk einkorn (Triticum monococcum L.) on üks iidsetest nisuliikidest. Ühetera ei tähenda aga, et nisu­ peas on ainult üks tera, vaid pähikus on üks tera. Kui vaadata tavalise saianisu pähikut, on seal tavaliselt 3–4 tera.

Ühetera ei tähenda seda, et nisu peas on ainult üks tera, vaid ­pähikus on üks tera. Foto: Erakogu

Üheteranisu on iidseim nisuliik, mida inimesed Türgi kagupoolsetes piirkondades juba 12 000 aastat tagasi kasvatasid. Tänapäeval leidub üheteranisu looduses üksikutes isoleeritud mägistes piirkondades, kuid sordiaretajad ja taimeteadlased on loonud mõned sordid, mida väikeses mahus maailma eri riikides kasvatatakse kui tervislikku ja taimehaigustele resistentset nisuliiki. Üheteranisust täisterajahus on palju proteiini, rasvu, polüfenoole, karotenoide, mikroelemente ja antioksüdante.

Tuleb teisiti küpsetada

Projektis „Üheteranisu Eestis kasvatamine ning nisu ja rukki kasutamise mitmekesistamine” (üheteranisu kasvatamise ja kasuta­mise uurimist rahas­tab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meede „Uute­ toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine”) uurivad Maaelu Teadmuskeskuse (METK) teadlased koostöös kasvatajate ja toot­jatega üheteranisu kasvatamist ja kasutamisvõimalusi Eesti tingimustes. Lisaks agrotehnikale ja toiteväärtusele uurime ka üheteranisu küpsetusomadusi. Tähtsaimad METKi küpsetuslaboris uuritavaid küpsetuskvaliteedi näitajad on jahu proteiinisisaldus, taina moodustumise aeg ja stabiilsus, jahu veesidumisvõime ja pätsi maht.