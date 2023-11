Külmsuitsutada saab isegi pappkarbis

Tallinna lähedal Peetris asuva GrilliGuru kauplussalongi asutaja Alvar Landson rääkis, et külmsuitsu tuleb teha vähemalt 12 tundi, aga võib ka terve ööpäeva suitsutada ja mõnda lihatükki koguni 36 tundi. Tulemus on selline, et õhukeselt viilutades paistab nuga lihatükist läbi ning liha on imemaitsev.

Õige seade tagab maitsva tulemuse

Kõige lihtsam on külmsuitsu teha, kui soetada endale vastav suitsugeneraator. Sinna juurde kuulub vaheplokk, kuhu kukub hõõguv tuhk. Need seadmed saab ühendada ahjuga, kui kasutada 100millimeetrise läbimõõduga pikendatavat ventilatsioonitoru.

Suitsuahjuks võib kasutada ka vana külmikut, kus jahutusventilatsioon on juba sees. „Puurid sinna 100millimeetrise läbimõõduga augu, torkad muhvi otsa, ühendad toruga ära ja annad hagu,” sõnas Landson. Tema sõnul võib külmsuitsu teha ka pappkarbis või puukastis. „Kui suitsuga tuleb ­ainult 22 kraadi, ei saa kast ju põlema minna,” ennetas ta küsimust tuleohutuse kohta. Korralik puukast on ideaalne, sest see hingab ise ka. „Tänase ilmaga, kui õues on paar soojakraadi, piisab, kui suitsuseade on meetri kaugusel ahjust, aga suvel tuleb venditoru kolmemeetriseks tõmmata.”