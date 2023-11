Maaraamatukogu ei ole ammu vaid raamatute laenutamise koht

Vallaisad nendivad, et tänapäeval täidab raamatukogu palju suuremat rolli kui vaid raamatute väljastamine. Nendest on kujunemas küla keskused. Peamiste muredena toodi aga välja, et paljud kohalikud raamatukogud vajaksid remonti ja puudub raamatu­koguhoidjate pealekasv.