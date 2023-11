Heino Laiapea: räägime künnivõistlustest

Selleks rehkenduseks kulus terve tund. Ootas saalitäis rahvast ja Eesti televisioon, kes võistluste autasustamiselt otseülekannet tegi. Lavalt teatati, et autasustamine viibib, ja lasti vahepeal rahvale muusikat.

Mul on vana foto autasustamiselt, millel on selgelt näha Kustas Lundi olek autasu vastuvõtmisel. Tema hoiak ja pilk otsekui ütleb: „Te võite mulle selle teise koha anda, aga ma tean, et olen parim!” Kustas Lund oli nendel aastatel Eesti künnikuningas. Ja käitus kuningale kohaselt.