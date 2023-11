EDUKAS MAAKOHT: Imavere elu pulbitseb ettevõtluse rütmis

26 aastat Imavere vallavanem olnud ja praeguse ühendvalla, Järva valla volikogu aseesimees Jüri Ellram pakkus, et Imavere eduloo taga on õigel ajal tehtud õiged otsused. ­„Nimelt õnnestus meil munitsipaliseerida terve rida maa-alasid ja paljud tehased ongi tulnud just kunagisele vallamaale,” sõnas ta.