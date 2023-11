„Kvaliteetse turba kogumine on võimalik vaid ilusa rannailmaga,” ütles Kersti Rannamäe turvast tootvaid, töötlevaid ja turustavaid ettevõtteid ühendavast Eesti Turbaliidust. „Kui esimese poolaasta lõpuks tundus tootjatele, et tegemist on hea aastaga, siis nüüd hooaja lõpus tuleb tõdeda, et plaan jäi täitmata enamikul.”