Kuidas ohtlikku puud ära tunda?

Sel murel on alust tõesti. If Kindlustuse varakahjude grupi juht Lauri Nõu rääkis, et sagedasemad puudega seotud kahjud on need, kui puu murdub katusele või aiale. „Neid kahjusid on päris palju, korraliku tormi korral üle Eesti 50 juhtumit kindlasti,” sõnas ta. „Kõige erilisem, mis meelde tuleb, on see, kui murdunud puust lennanud tükk tungis hoone fassaadi. Võib ainult ette kujutada, mis oleks juhtunud, kui selles kohas seisnuks inimene.”