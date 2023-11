Soome Toiduohutusamet teatas karusloomafarmide kontrollimise lõpetamisest, märkides, et linnugrippi on avastatud veel kolmes kohas, kirjutab Yle.fi.

Soomes tuvastati linnugripp karusloomafarmis esimest korda sel suvel ja sellest ajast alates on seda leitud kokku 32 farmis viies erinevas piirkonnas. Toiduohutusamet teatas augustis plaanist kontrollida üle 400 karusloomafarmi, sest võimalus, et haigus võib naaritsatelt kanduda ka inimestele, on ametkonnad teinud väga murelikuks.