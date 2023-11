Küsime põllumehelt ⟩ Miks osal põldudel heinapallid vedelema jäetakse?

Küsimusele vastab Järvamaal piima tootev põllumees Toomas Uusmaa, kel on ka heinapallid põllul, kuid ladustatud virna ja kaetud õhku läbilaskva kuhjakattega. Seda seetõttu, et heinaküünid said täis ja nii ladustatuna seisavad heinapallid põllul sama hästi kui heinaküünis.

Uusmaa mõistab sedagi, et silorullid on põllul, sest need jäetaksegi üldjuhul põllule. Silorulli kohta kehtib reegel: mida vähem teda liigutada, seda suurem on tõenäosus, et teda ei vigasta. Nii ongi rullid põllul püütud sättida enam-vähem ühte kohta, et talvel oleks lihtsam need loomadele ette vedada. Silorullide virnastamine põldudel on lausa keelatud, seda tohib teha vaid veekindlal alusel, kas siis põllu servas või lauda juures. Nii ei nõua ka PRIA toetuste maksmisel silorullide põllult äravedu.

Ent seda, et kellelgi on heinarullid põllul, on märganud ka Uusmaa ja see tundub temalegi küsitav. Hinnangut ta põhjust teadmata andma ei kiirusta, kuid mõistab, et inimestele võib see paista sööda raiskamisena tõesti.

Arutledes leiab ta, et selle taga võivad olla nii-öelda mittetootjad, kes teevad niiteid rohumaadelt pindalatoetuse saamiseks vajaliku hooldustööna ja on teinud heinarullid mõttega need maha müüa. Ta ei usu, et ühel aktiivselt tegutseval tootjal heinarullid põllul niisama vedelevad. Seda enam, et neid saab edukalt hoiustada kuhjakatte all.

Toetusesaajate vaade