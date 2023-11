Esimene lumi on meil sel sügisel juba nähtud, aga nüüd keeras ilm vähemalt nädalaks taas soojaks ja mitmel pool Eestis tõuseb päevasoe isegi kümne kraadini. Mis aga edasi, millal taas lumelootust on? Maa Elu uuris erinevatest ilmaportaalidest, mida lähikuuks oodata on.