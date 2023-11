Alustavad naisettevõtjad hakkavad auhinnaraha peale "pitchima"

Teiste hulgas pani viimasel koolituspäeval investor ja koolitaja Kalev Kaarna programmis osalevad naised mõtlema edukuse alustele – kui suur peaks olema ettevõtte käive, et lugeda end edukaks, või mitu õnnelikku klienti peaks olema selleks, et defineerida ennast eduka ettevõtjana. “Ettevõtluse teekonnal on palju raskusi, mida ei ole alati võimalik ette näha. Hea on alustada kohe, enne kui raskused kohale jõuavad. Eduka ettevõtte eeldus on võimalus selle juhina end paariks kuuks töölt vabaks võtta, vastasel juhul oled loonud endale lihtsalt töökoha, mis eeldab pidevat kohalolu. Oluline on tunda oma turgu, teinekord on superheal ideel hoopis teine väljund ja teisalt, iga idee võib viia uutesse kujuteldamatutesse valdkondadesse,” kõlasid mõned tema mõtted.