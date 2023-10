Läänemere seisund pole kuue aasta jooksul paranenud

Kuigi Läänemere kaitsele pööratakse aasta-aastalt rohkem tähelepanu ning rahvusvahelised nõuded mere seisundi hoidmiseks karmistuvad, ei ole see veel oodatud muutusi toonud. Kindlasti on üheks põhjuseks asjaolu, et Läänemeres võtavadki muutused aastakümneid aega, kuid määrav on siiski inimtegevuse jätkuv mõju merekeskkonnale.