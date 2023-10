Looduskalender ⟩ Metskitsi on väga väheks jäänud

Punkaritel soengud sorus

Selles jäävihmas kihutab ringi siidisabade parv – kui muidu on neil suletutt punkarlikult püsti, siis nüüd on see sorus. Tihasel on vihmatilk noka otsas ja vaatab nõudlikult tuppa, heldinud südamega linnusõpradel on rasvapallid juba väljas. Puukoristajatel ja porridel tundub koorepragudest midagi veel leida olema, aga varesed ei käi enam ekspeditsioonidel viljapõldudel, vaid on täielikult keskendunud inimeste kliimapöörde kompostikastide vajakajäämiste tuvastamisele. Kakkude ränne on täies hoos ja kui neid liiga palju kokku saab, käib ööhämaruses kõva uhhuutamine.

Roheline hääbub

Lindora laadal käies oli põnev vaadata Meremäe otsast ka Setomaa maastikele. Lehed on endiselt puus, aga peamiselt pajudel, vahtratel ja tammedel. Saared ja lepad on kohati täiesti paljad. Toomingal pole lehepoegagi ja ka pihlakad hakkavad oma alastuses silma. Lopsakas alustaimestik on längu vajunud. Isegi nõgesed on lamandanud oma vanemad lehed, kontkõvade varte otsas on lehed alles vaid võrse tippudes. Kõrrelistest on saanud luitunud või oranži karva luukered, mis maastiku mõne nädalaga halliks on muutnud. Rohelised on vaid õuemurud, niidetud ädalaga heinamaad või orasepõllud.