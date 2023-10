Hallhüljeste arvukus lööb rekordeid

Viimasel 20 aastal on hallhüljeste arvukus püsivalt tõusnud, väiksemaid loendustulemusi on põhjustanud pigem loenduse ebaõnnestumine konkreetsel aastal ilmastikuolude tõttu.

„Eesti hallhülged on osa Läänemere populatsioonist, mille arvukus tõuseb. Eriti kiiresti kasvab loomade arvukus Soome lahes, Liivi lahes on seis stabiilsem. Täna me veel ei tea, kas oleme juba populatsiooni lae lähedal või mitte," seglitas Keskkonnaagentuuri blogis hülgeuurija Ivar Jüssi, kes on agentuuri partner riiklikus seires.