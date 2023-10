PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ütleb, et toidujulgeolekut toetavad täiendavad meetmed on väga olulised ning PRIA eesmärk on olnud ja on ka tulevikus kõik toetused võimalikult sujuvalt taotlejateni toimetada. „Kui toiduainetööstustele on toetus juba välja makstud, siis tänasest alustasime ka põllumajandustoodete esmatootjatele kõnealuse toetuse väljamaksete tegemisega. Toetusrahad jõuavad toetuse saajateni paari nädala jooksul,“ lisab Tanel Trell.