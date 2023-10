Eesti esimene põllumehest suunamudija? Traktorikabiinis sündinud postitused naerutavad ja harivad

Sotsiaalmeediasse postitatakse enamasti ikka kõige paremaid hetki. „Nii ka põllumajanduses. Ikka on pildil kõige paremad masinad, kõige uhkemad koristused,” loetleb Tõnis ja lisab, et seda teed ei soovinud ta minna. „Mul oli kohe mõte, et teen nii ausalt kui võimalik, näitan kõiki emotsioone, sest on hetki, kus kõik on superhästi, ja neid, kui oled öösel pritsiga põllul, prits otsustab mitte töötada ja siis tahaks kogu krempli kõrvale lükata ja minema jalutada,” muigas ta.

Kuidas see algas?

Et ametnikutööst enam kutsus võimalus olla iseenda tööandja, omandaski vastne riigiteadlane ka kutsehariduse, taotles noore taluniku toetuse, ostis uue traktori ja alustas. Nüüd, 12 aastat hiljem sõnab ta, et kuigi oli juba lapsena maatöödega kursis, alahindas ta esialgu tööhulka, mis teda ees ootas, aga kahetsema ta oma otsust pole pidanud. Küll on need aastad õpetanud seda, et põllumajanduses ei saa kõike südamesse võtta ning arutu töölõhkumine ja muretsemine ei vääri küünlaid, sest valdkonnas toimetamises leidub kõrvalpilgulegi omajagu absurdset: külvad ju seemned igal aastal maha keskkonda, mida sa ei kontrolli – ilmataat teeb ikka seda, mida soovib. Sama asi on Tõnise sõnul ka masinate lagunemisega või enda tehtud vigadega: põhimõtteliselt kõik on parandatav. „Lihtsalt oleneb, kui suure raha eest või kui kaua peab häbist silmi peitma,” viskas ta nalja. „Olen jõudnud sinna, et kui lähebki mõni masin katki ja seda sel päeval parandada ei saa, siis saangi varem abikaasa ja laste juurde,” tõi ta näite.