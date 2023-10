Sügislõikus paneb aluse järgmise aasta viinamarjasaagile

Mõelda tuleks nii, et olenevalt viinapuu poolt kasutatava ruumi suurusest võiks taimel olla kaks kuni neli põhioksa ehk siis vanemat oksa, millele nooremad kinnituvad. Neid vanemaid oksi, millel koor juba tugevalt narmendab (ja see on täiesti loomulik nähtus), võib julgesti tagasi lõigata ja ka välja lõigata. Mingil ajal saab nende elujõud otsa või haarab viinapuuvähk nad tugevalt endasse ja nende asemele saame vajadusel kasvatada uue – selle jaoks ongi pikk lõikus.

Ülitähtis on märgata, kas võrse on ikka piisavalt korgistunud, et saaks üldse pikka lõikust teha. Suvel kasvanud võrsed on rohelised ja kannavad lehti, juba kasvuperioodi jooksul hakkab aga võrse altpoolt tipu suunas liikudes seestpoolt puituma ja väljastpoolt korgistuma. Ainult täielikult korgistunud võrse on suuteline talve üle elama. Kogu see osa, mis jääb pärast lehtede langemist roheliseks, hukkub. Korgistunud osa on pruunikas ja katsudes soe. Teinekord võib juhtuda, et mõni võrse ei korgistu üldse – sel juhul polegi midagi teha, rohtsena ta talve üle ei ela ja tuleb välja lõigata. Eemaldada tuleks ka väga peenikesed oksad, kuivanud oksad, liiga tihedasti koos kasvavatest okstest valida elujõulisemad ja parema kasvusuunaga.