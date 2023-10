Armastatud ja vihatud baklažaan

Baklažaani ei jäeta tõenäoliselt ostmata mitte üksnes vastumeelsuse, vaid sageli ka teadmatuse tõttu – nii selle välimus kui ka mekk tekitavad paljudes võõristust. Näiteks Inglismaal tehtud uuringu kohaselt ei söö kolmveerand peredest baklažaani, sest maitse on võõras. Ilmselt Eestis on see arv veelgi suurem, sest eriti levinud see vili siin kahjuks pole, kuigi praeguseks on peaaegu igas poes saadaval. Kasvatada on seda taime aga Eestis kasvuhoones keeruline, sest baklažaan on veelgi soojanõudlikum kui tomat.

Ühes peres kartuli ja tomatiga

Köögiviljana sarnaneb baklažaan kõige rohkem tomatiga, millega ta ühte perekonda kuulub. Samast perest leiab ka kartuli. Botaaniliselt on aga baklažaan mari, milles on palju korrapäratult asetsevaid pesasid. Vilja sisu on pigem kuivapoolne ja seemneid on enamasti vähe ning need on pruunikaskollased ja läätsekujulised. Ühel taimel võib olla sõltuvalt suurusest 1–25 vilja, mis võivad kaaluda isegi kilo. Viljad korjatakse söögiks enne seemnete valmimist ja kõvaks muutumist ehk 25–40 päeva pärast viljumist.

Baklažaane on üle kümne sordi. Vili võib olla pikergune, munajas või pirnikujuline, näiteks Aasias kasvavad nii piklikud, peenikesed ja helelillad kui ka väikesed, ümmargused ja rohelised. Meil on aga kõige levinumad tumevioletse värvusega läikivad munajad pontsakad viljad. Itaalias kasutatakse peamiselt nelja sorti pommusid, mille seast triibuline ja ümmargune on tähelepanuväärseimad.