Vihmaveerenni hooldamiseks on praegu viimane aeg

Ideaalis võiks vihmaveerenne puhastada nii kevadel kui sügisel, sel kortermajal tundub, et paus on veninud pikemaks.

Just nagu aias on ka hoonete juures mitu tööd, mis lihtsalt tuleb enne püsivate külmade kohale jõudmist ära teha. Üks neist on vihmaveerennide puhastamine sinna kogunenud puulehtedest ja muust prahist. Kui see tegemata jätta, võib väiksest ummistusest kasvada tõsine ja kulukas probleem.