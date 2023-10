Ilusat kündi on hea vaadata

Võin meenutada, et künnivõistlusi peeti ka nõukogude aastatel. Tartu ajalehes Edasi ametis olles oli võimalus osaleda rajooni künnivõistlustel, mida korraldas rajooni põllumajandusvalitsus peaagronoom Johan Ruusi eestvedamisel. Võistluse eesmärk oli õpetada majandite traktoriste paremini kündma. Põllumajandusajakirjanikuna tegin endalegi künnivõistluse hindamiskriteeriumid selgeks ja käisin kohtunike kõrval võistluspõllud üle. Edasis ilmus ülevaade, kuidas künnimeistrid toime tulid. Venemaal valmistatud primitiivsete atradega nõudis see töö üksjagu oskusi. Talvisel ajal kolhoosi töökojas nuputati, kuidas panna Vene ader meie kivisel põllul korralikku kündi tegema. Vabariiklikel võistlustel kerkisid selgi ajal mitmed mehed esile, kes järjekindlalt esikohti võitsid. Üks neist oli Raplamaalt pärit künnimees Kustas Lund, kes oma Belarussi adra oskas igal võistlusel nii ära timmida, et esikoht oli käes. Kustase atra uuri­ti hoolega, et tema nippe teada saada. Aga Kustas oli napisõnaline. Iga mees peab ise nuputama.